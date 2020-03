Alors que le monde sportif est rythmé par des annulations en cascade pour cause de coronavirus, les huitièmes de finale aller de l'Europa League ont débuté jeudi soir. Manchester United est allé s'imposer à Linz, prenant la mesure du LASK sur le score de 0-5 dans un Linzer Stadion où seules quelques centaines de fans étaient présents à cause du Covid-19.



Simultanément, le FC Bâle a surpris l'Eintracht Francfort (0-3).

Les Mancuniens, dominateurs, ont fait sauter le verrou de la défense autrichienne grâce à une belle combinaison entre deux joueurs arrivés lors du mercato hivernal. Le Portugais Bruno Fernandes, qui s'érige déjà comme le patron de l'entrejeu des Red Devils, a subtilement trouvé Odion Ighalo. Le Nigérian, après trois jongles à l'entrée du grand rectangle, a envoyé une frappe puissante dans la lucarne adverse (0-1, 28e). Peu avant l'heure de jeu, l'international gallois Daniel James a ponctué une attaque rapide d'un enchaînement crochet-frappe (0-2, 58e). Sur une passe tranchante verticale de Fred, Juan Mata, seul devant le gardien, a fait 0-3 à la 82e. Les troupes d'Ole Gunnar Solskjaer ont ajouté deux buts dans les arrêts de jeu grâce à l'Anglais Mason Greenwood (0-4, 90e+2) et au Belgo-brésilien Andreas Pereira (90e+3), tous deux montés au jeu en cours de partie. Les Allemands de Francfort, issus du groupe du Standard, se sont inclinés à domicile devant le FC Bâle après des buts de Samuele Campo (0-1, 27e), Kevin Bua (0-2, 73e) et Fabian Frei (0-3, 85e). Le retour ne pourra pas se tenir dans la ville suisse la semaine prochaine. Une alternative quant au lieu du duel doit encore être trouvée. Enfin, les Turcs du Basaksehir ont émergé en fin de rencontre face aux Danois du FC Copenhague (1-0). Le seul but de la partie a été inscrit par le Bosnien Edin Visca sur penalty à la 88e minute. A 21h00, les Rangers accueilleront le Bayer Leverkusen dans un stade rempli à Glasgow. Wolfsburg, avec Koen Casteels titulaire dans les buts, défiera le Shakhtar Donetsk à huis clos, comme l'Olympiacos face à Wolverhampton, où Leander Dendoncker est remplaçant. Les duels italo-espagnols Inter Milan-Getafe et Séville-AS Rome ont été reportés à une date ultérieure à cause de l'épidémie de coronavirus. Une incertitude plane sur la tenue des matches retour, prévus dès jeudi prochain. En effet, l'UEFA tiendra mardi prochain une réunion avec les fédérations européennes pour évoquer les conséquences de la propagation du coronavirus sur le football et décider de la poursuite des compétitions continentales.