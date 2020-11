Pourquoi j’ai remplacé Mbokani ? Parce qu’il me fallait un attaquant qui avait envie de marquer ", s’est justifié Leko après le nul contre Ostende samedi (1-1).

Les mots du coach de l’Antwerp sont durs, mais corrects : le Congolais n’a plus marqué depuis le 25 octobre (lors du derby contre le Beerschot). Soit une disette longue de cinq matchs durant laquelle le Great Old n’est jamais parvenu à inscrire plus d’un but. Face aux Côtiers ce week-end, "Dieu" est donc sorti à la 87e minute après une nouvelle contre-performance.