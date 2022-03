Après avoir passé nonante minutes à se demander si son équipe allait enfin mettre ses occasions au fond, Hein Vanhaezebrouck a bien dû se rendre à l'évidence : ça ne rentrerait pas ce jeudi soir, contre le PAOK, qui, lui, n'a pas loupé ses deux opportunités de but et s'est imposé 1-2, se qualifiant pour les quarts de finale de Ligue Conference. "Notre élimination est seulement liée aux buts que l'on encaisse, c'est ça qui fait qu’on ne passe pas. Laisser si peu d’occasions et encaisser trois buts sur deux matchs… On a mal défendu sur le 1-2. Mais mon groupe ne mérite pas que je sois trop négatif. On a prouvé qu’on sait bien jouer et de cette façon, on peut créer beaucoup de danger. Mais c’est de notre faute, on aurait dû marquer plus. Cela nous est arrivé quelques fois cette saison et ça allait mieux ces derniers temps. Ça reste le problème et la raison pour laquelle nous nous battons toujours pour les playoffs 1. Si on avait été plus efficaces, on serait dans le top 4. On doit tirer les leçons de cela et être fier de notre prestation. »

Laurent Depoitre, buteur malheureux, ne disait pas autre chose et se projette sur le match de dimanche, contre Anderlecht et la lutte pour le top 4 avec les Mauves et l'Antwerp: "Cette élimination est une déception, mais dès vendredi, on va se concentrer directement sur le match de dimanche contre Anderlecht. C’est un objectif en moins, mais il en reste deux et on va se focaliser sur ceux-là. On sait ce qui nous attend, mais mentalement on sera prêt et ça nous permettra de surmonter cette fatigue."