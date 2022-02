Le Barça tremble. Largués dans la course au titre en Liga et éliminés en Copa del Rey, les Catalans, ont, forcément, fait de l’Europa League leur objectif principal de la fin de saison. Et cela s’est vu. En alignant d’emblée son trio de recrues hivernales Ferran Torres-Aubameyang-Adama Traoré, Xavi avait annoncé la couleur.