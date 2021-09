Déjà à la recherche de son foot en championnat, l’Antwerp ne l’a pas retrouvé, hier, en Ligue Europa. On a beaucoup investi cet été, dans le club de Paul Gheysens, et six nouveaux étaient d’ailleurs titularisés, mais Brian Priske est toujours en train d’essayer de faire prendre la sauce. Le Great Old s’est incliné 2-1 à l’Olympiacos, qui n’a pourtant pas sorti un grand match, mais l’Antwerp non plus, bien loin de ce qui avait été montré la saison passée par l’équipe de Leko, contre Tottenham, notamment.



