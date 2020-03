Getafe doit se déplacer à Milan pour les huitièmes de finale de la C2.

Inter Milan - Getafe. L'une des plus belles affiches de cette Europa League entre le 3e de Série A et le 4e de Liga. Pourtant, ce choc pourrait ne jamais avoir lieu. Le président du club espagnol l'a annoncé aujourd'hui lors d'un passage dans l’émission de radio El Transistor sur Onda Cero. Pour Angel Torres: "Getafe ne va pas s’envoler pour l’Italie. Si nous sommes éliminés, nous le ferons avec une tête très haute. Je crains que mon équipe soit contaminée. Nous allons au foyer principal." Reste à savoir ce que va décider l'UEFA dans ce genre de cas et la sanction qui devrait accompagner cette décision. L'instance européenne n'a pas encore décidé si elle allait reporter le match ou non.

La Lombardie est la région la plus touchée par le coronavirus en Italie. Pour rappel, le match est censé se jouer demain à 21h.