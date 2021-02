Le Great Old peut certainement être fier de sa campagne européenne, mais il en sort aussi avec un immense sentiment d’amertume…

Des regrets, ils en auront à nouveau. Comme lors du match aller, les erreurs individuelles ont mené les Anversois à leur perte. S’ils ont rempli la mission d’inscrire deux buts à Glasgow, les hommes de Vercauteren ont failli à la seconde (et probablement la plus importante) : celle de garder leurs filets inviolés. Difficile d’espérer progresser à ce stade de la compétition en encaissant neufs buts sur les deux manches disputées face aux Écossais. La pilule sera d’autant plus difficile à avaler que la plupart semblent évitables.