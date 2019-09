Le Standard entame sa campagne européenne ce jeudi à 18h55.





Les Rouches vont goûter de nouveau à la scène européenne, neuf mois après l'avoir quittée malgré un bilan de 10 points sur 18. À l'aube de la première joute continentale, Sclessin s'est paré des couleurs de l'Europa League. Preuve aussi que le niveau sera différent, il y avait davantage de monde dans la salle de presse du stade.

Déjà pas verni lors du tirage au sort la saison dernière, le Standard a de nouveau tiré le gros lot pour cet exercice. "La grosse différence avec la saison passée, c'est que cette fois tout le monde est convaincu que c'est un groupe difficile alors qu'on était les seuls à le savoir la saison dernière", prévient Michel Preud'homme.

Pour ouvrir le bal dans ce groupe F, ce sont les équipes issues des pots 3 et 4 qui s'affrontent. "Le Standard et Guimarães sont les outsiders par rapport aux grosses cylindrées que sont Arsenal et Francfort."

Elle a beau sortir du chapeau 4, l'équipe du Vitoria (car c'est bien comme cela qu'il faut l'appeler insiste un confrère portugais) est très costaude comme le rappelle l'entraîneur du Standard. "C'est déjà du très très haut niveau pour un club sorti du pot 4. C'est une équipe très complète qui aime se projeter vers l'avant, faire le jeu grâce à ses joueurs techniques, à des mouvements et aux montées de ses backs, mais elle sait aussi être organisée et profiter de ses joueurs de grande taille."

Pour cette première rencontre européenne, Michel Preud'homme peut compter sur un noyau quasi complet. Seul Noë Dussenne manque à l'appel tandis que Selim Amallah n'est pas à 100 %. Orlando Sá, Sébastien Pocognoli et Luis Pedro Cavanda ne sont pas repris.

Le groupe pour Standard - Vitoria : Gillet, Bodart, Milinkovic-Savic, Fai, Gavory, Laifis, Miangue, Vanheusden, Vojvoda, Bastien, Boljevic, Bokadi, Carcela, Cimirot, Goreux, Lestienne, Limbombe, Mpoku, Cop, Avenatti, Emond.