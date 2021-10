Ce n’était pas exactement au London stadium qu’on attendait le plus Genk, mais réussir un coup sur la pelouse de West Ham n’aurait pas été une mauvaise idée, pour le Racing. Histoire d’enrayer la spirale des trois défaites consécutives, d’effacer la claque subie chez lui contre Zagreb lors de la deuxième journée (0-3) et de tirer complètement profit de la victoire surprise du Rapid Vienne sur les Croates, un peu plus tôt dans la soirée de jeudi, pour reprendre la deuxième place de ce groupe H.

(...)