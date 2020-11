Face à Tottenham jeudi dernier, De Laet a été au sommet de son art contenant les assauts de Bale, de Kane ou encore de Lucas. Le défenseur a bouclé la partie avec six tacles réussis et six interceptions, soit plus que quiconque sur la pelouse ce soir-là. Aucune des stars des Spurs n’est parvenue à trouver la solution pour contourner le roc anversois dont la prestation lui a même valu le titre d’homme du match.