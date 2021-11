Vitesse et Loïs Openda ont réussi à accrocher le match nul en déplacement à Rennes, 3-3, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de l'Europa League. Ce résultat signifie que les deux équipes ont leur sort entre les mains à l'approche de la dernière journée. Rennes a ouvert le score rapidement grâce à un but de Gaëtan Laborde, servi par Martin Terrier (9e). Laborde a remis le couvert une demi-heure plus tard pour doubler l'avance rennaise (39e), avant qu'Huisman ne relance Vitesse, peu avant la mi-temps (43e).

Laborde pensait avoir offert les 3 points aux siens avec un triplé (69e), mais les Néerlandais sont revenus une nouvelle fois dans la rencontre avec un but de Buitink (75e). C'est Loïs Openda, titulaire aux avants-postes, qui a libéré les siens en marquant le but synonyme d'égalisation à la dernière minute du temps réglementaire (90e).

Outre Loïs Openda, qui a donc disputé toute la rencontre et écopé d'un carton jaune au passage (40e), Jérémy Doku était de retour sur le banc rennais pour la 2e fois consécutive depuis son retour de blessure, après 3 mois d'absence. Il est monté à la 73e minute à la place de Lovro Majer. Le jeune ailier avait disputé ses premières minutes depuis le 22 août dernier, en montant au jeu le week-end dernier face à Montpellier, en toute fin de rencontre.

Rennes (11 points) et Vitesse (7 points) occupent les 2 premières places du groupe G, devant Tottenham (7 points) qui a été battu chez les Slovènes de Mura (3 points). Ce résultat surprenant permet à Rennes et à Vitesse d'avoir leur sort entre leurs mains avant la dernière journée qui verra les Spurs recevoir les Rennais, et Vitesse accueillir Mura.