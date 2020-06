Le Standard sera le premier à commencer son aventure européenne, le 17 septembre.

Le Comité exécutif de l’UEFA a rendu ses verdicts ce mercredi. Pour Gand, l’Antwerp (ou Charleroi) et le Standard, le point le plus important concernait les tours préliminaires de la Ligue des champions et de l’Europa League 2020-2021.

Concernant la C1, les tours préliminaires se disputeront entre le 18 août et le 16 septembre. Ils se joueront en une seule manche et non pas en match aller-retour comme c’est le cas habituellement. Seul le barrage, qui est le dernier tour qualificatif pour la phase de groupe de la Ligue des champions, se disputera en deux manches. Il est prévu pour les 22-23 et 29-30 septembre. Le début de la phase de groupe aura lieu le mardi 20 octobre.

Pour la C3, tous les tours préliminaires se joueront en une seule rencontre, entre le 20 août et le 1er octobre, date du barrage. La phase de groupe débutera, elle, le jeudi 22 octobre.

Comment seront désignés les clubs qui évolueront à domicile durant les tours qualificatifs ? Par tirage au sort ! On aurait pu penser que le coefficient UEFA prédominerait mais c’est bien le hasard qui sera chargé de déterminer qui reçoit et qui se déplace. Le suspense n’en sera que plus grand lors des tirages au sort, dont les dates et les lieux restent à déterminer.

Rappelons que Gand entrera en Ligue des champions au troisième tour préliminaire, que l’Antwerp (ou Charleroi, si les Anversois gagnent la Coupe) démarrera son parcours en Europa League au troisième tour préliminaire, tandis que le Standard sera le premier club belge à commencer l’aventure européenne, dès le 17 septembre prochain.