Romelu Lukaku et l’Inter tenteront d’imiter Eden Hazard et Chelsea.

Quatorze Belges parmi les 16 dernières équipes en Ligue de champions, mais seulement quatre dans les 30 clubs étrangers (non compris Gand et Bruges) de Ligue Europa encore en lice… Où sont passés les footballeurs noir-jaune-rouge ?

Le fossé du nombre d’engagés entre les deux compétitions européennes a rarement été aussi grand. Non pas à cause du manque de talents mais, au contraire, parce que les Belges délaissent de plus en plus la C2 au profit de la C1, grâce à leurs bonnes performances en club.

La saison dernière, ils étaient déjà très peu nombreux encore présents à ce stade de la saison : Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Naples), Radja Nainggolan (Inter Milan), Dedryck Boyata (Celtic) et Silvio Proto (Lazio). Le nombre était cependant inversement proportionnel à la qualité puisque l’on se souvient évidemment que l’un d’entre eux, à savoir Eden Hazard, était allé jusqu’au bout en battant Arsenal en finale.

Lukaku en favori

C’est ce que l’on pourrait aussi penser cette année. Les Belges ne sont plus que quatre à disputer ces seizièmes de finale mais les espoirs de victoire finale sont réels. Principalement avec Romelu Lukaku et l’Inter.

Même si les Nerazzuri privilégieront probablement la lutte pour le titre en Italie, ils ne se priveront évidemment pas de briller sur la scène européenne. Ce qui passera d’abord par un duel assez disproportionné contre les Bulgares de Ludogorets. Les autres favoris étant Manchester United, Arsenal, l’Ajax, Rome ou Séville.

Quant à Koen Casteels (Wolfsburg) et Leander Dendoncker (Wolverhampton), c’est avec une casquette d’outsiders et un premier tour aussi abordable (Malmö pour Casteels, l’Espanyol pour Dendoncker) qu’ils poursuivent cette Europa League.

Reste enfin un quatrième Belge, peu connu du grand public : Stijn Wuytens. Blessé, le défenseur central de l’AZ Alkmaar ne devrait pas affronter les Autrichiens de LASK, mais on devrait aussi logiquement le retrouver au tour suivant.