Alors que Bope Bokadi l'a jusqu'ici bien remplacé à Sclessin, Christian Luyindama continue son adaptation vitesse grand V en Turquie. Déjà un titulaire indiscutable dans la défense de Galatasaray, le Boss fait partie de l'équipe de la semaine en Europa League comme l'a dévoilé ce vendredi l'UEFA.





Malgré la défaite des Stambouliotes 1-2 contre Benfica, Luyindama a été l'un des hommes les plus en vue de la rencontre, sinon le meilleur. Outre son but pour remettre les deux équipes à égalité, il a été impressionnant défensivement, remportant 89 % de ses duels aériens tout en écartant à sept reprises le danger et en bloquant trois fois le ballon. Le tout dans une prestation propre, au cours de laquelle il n'a perdu qu'une fois le cuir (à 85 mètres de son but) et n'a commis aucune faute.





Notons qu'une autre figure bien connue du football belge est retenue dans ce onze de la semaine puisque Vukovic, le portier de Genk, est nommé gardien des seizièmes de finale aller.