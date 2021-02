Molde-Hoffenheim, ce jeudi soir. On joue la 20e minute de ce seizième de finale aller (qui se conclura sur le joli score de 3-3) quand Gacinovic, le latéral droit des visiteurs, reste au sol après un duel. Jusque-là, rien d'anormal. Mais alors que la caméra s'attarde sur les soigneurs et le joueur du club allemand, une scène plutôt étrange se déroule en arrière plan, derrière Stéphanie Frappart, l'arbitre française de la rencontre: un homme apparaît aux côtés d'un steward, en bord de terrain, avec deux cartons de pizza à la main.



Un livreur égaré ? Un joueur, membre de staff, officiel de l'UEFA ou steward affamé ? Ou, hypothèse plus écologique, deux cartons de pizzas réutilisés à des fins plus "sportives" que leur usage initial ?



L'enquête poursuit son cours, assurez-vous que l'on vous tiendra informés de son issue.