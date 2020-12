Ce jeudi soir (18h55), le Milan AC reçoit le Celtic pour son cinquième et avant-dernier match dans le groupe H d'Europa League. Pour l'équipe de Stefano Pioli, la défaite est interdite. Elle réduirait grandement les chances de qualification pour les 1/16e de finale. Les Milanais possèdent pour le moment 7 unités et pointe à la deuxième place de la poule derrière Lille (8 pts) mais devant le Sparta Prague (6 pts) et le Celtic (1 pt).

En l'absence de leur indispensable buteur et pierre angulaire Zlatan Ibrahimovic (qui devrait être de retour dans une semaine), les Rossoneri devront se tourner vers leurs autres atouts offensifs. Mais les vrais numéro 9 ne sont pas légion dans l'effectif lombard. Il n'y en a même aucun autre que le Suédois puisque le jeune Lorenzo Colombo (18 ans) ne semble pas prêt à débuter une rencontre tandis que l'explosif Rafael Leao est aussi blessé.

(...)