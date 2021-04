Rien n’a souri à la Roma et les Italiens ont longtemps cru qu’ils parviendraientt à renverser les éléments qui se sont dressés sur leur route. Bruno Fernandes a ouvert le score après dix minutes après un joli jeu en triangle avec Pogba et Cavani et Paulo Fonseca a dû réaliser ses changements lors de la première mi-temps. Veretout, le gardien Pau Lopez et Spinazzola se sont blessés en 37 minutes. Malgré ces événements défavorables, la Roma a brillé par son efficacité.