Le Dinamo Zagreb et le Slavia Prague font figure de petits poucets pour ces quarts de finale. Arsenal et Villarreal seront donc favoris de leur quart de finale respectifs, face à ces deux équipes. Tandis que Grenade hérite de Manchester United pour sa première participation, et que l'Ajax affrontera la Roma.



En demi-finale, le vainqueur de Grenade-Manchester United affrontera le vainqueur de Ajax-Roma. L'autre demi-finale opposera donc le vainqueur de Dinamo Zagreb-Villarreal à celui de Arsenal-Slavia Prague.

Les rencontres se dérouleront les 8 (matchs aller) et 15 avril (matchs retour). Le tirage est intégral et deux équipes d'un même pays peuvent s'affronter.





Les affiches des quarts de finale:



Grenade-Manchester

United Arsenal-Slavia Prague

Ajax-AS Rome

Dinamo Zagreb-Villarreal





