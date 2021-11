Revenu d’un prêt aux Pays-Bas, Manuel Benson s’est métamorphosé au point de s’imposer à l’Antwerp sous Brian Priske.

Sa dernière interview à un journal francophone avait eu lieu juste avant l’apparition des premières mesures sanitaires. Le lendemain, Sophie Wilmès actait la fin du championnat 2019/2020 à la veille de la dernière journée de la phase classique où Manuel Benson aurait dû retrouver Mouscron avec l’Antwerp.

Près de deux ans plus tard, le monde a changé et l’ailier s’est également transformé. Presque devenu indiscutable sous les ordres de Brian Priske et alors qu’il reste sur cinq titularisations consécutives en championnat, le joueur de 24 ans se confie sur son passage salvateur aux Pays-Bas, les ambitions du matricule 1 et ses rêves de Diable rouge.

Manuel, comment vous sentez-vous à l’heure de vous déplacer à l’Eintracht Francfort pour garder vos minimes chances de passer l’hiver européen ?

"Je me sens bien. L’Europa League est une compétition qui te fait grandir. Tu évolues contre des équipes qui disputent régulièrement la Ligue des champions. Ce sont des matchs où tu peux jauger l’état de ton niveau. C’est agréable d’affronter des éléments lors des deux dernières parties, comme Luiz Gustavo ou Mesut Özil. Ils ne m’ont pas impressionné spécialement, mais je sais de quoi ils sont capables. C’est pour des rencontres ainsi que je pratique ce métier."

(...)