Ce jeudi, l’AC Milan affronte l’Etoile Rouge de Belgrade en 32ème de finale de Ligue Europa. L’occasion de briller pour Mario Mandžukić qui sera titulaire pour la première fois avec les Rossoneri.

Triple champion de Croatie. Double champion d’Allemagne. Quadruple championd’Italie. Une flopée de coupes nationales. Et la plus belle, la coupe aux grandesoreilles en 2013. A 34 ans, Mario Mandzukic a tout vu, presque tout gagné mais après six mois à l’arrêt il en a encore sous les crampons.