Dans un communiqué, la famille des Rouches a déploré la décision de reporter le match initialement prévu le 27 novembre à 16h50.

"La date de ce match prévue depuis plus d’un mois a été malheureusement retardée au lendemain, le jeudi 28 novembre à 21h. Ce report, décidé sans aucune concertation avec notre club, place nos fidèles supporters dans une situation inextricable quant aux réservations de vol, d’hébergement ou encore pour l’organisation de leurs vies professionnelles. Une fois de plus, il est regrettable de constater que les pressions financières ont prévalu au détriment du respect le plus élémentaire des supporters".