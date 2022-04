De dos on pourrait le confondre avec David Luiz. A bientôt 23 ans (le 14 avril), le jeune joueur a su gravir les échelons. Formé au PSG, il rejoint à 15 ans le centre de formation du FC Lorient. Lancé en pro à 17 ans, il dispute son premier match de L1 fin 2016. Auteur de bonnes performances, il refuse à l’été 2017 de prolonger son contrat dans le club breton alors que le club vient de descendre en deuxième division. Son caractère bien trempé et ses soucis de comportements le relèguent sur le banc lors de la saison 2017-2018. Un tempérament que ses entraîneurs vont rapidement apprendre à connaître : Lors de ses débuts à Lorient, le joueur se fait remarquer pour son agressivité sur le terrain “ Je n’ai pas eu d’autre choix que de le sortir. Et quand je l’ai fait, il a refusé de me serrer la main.” révèle Bernard Casoni, son coach à Lorient lors d’une interview pour RMC. Arrivé à Arsenal à l’été 2018, il parvient à s’adapter à la rigueur de la Premier League malgré sa venue de deuxième division française. Il est cependant rattrapé par ses problèmes de comportements : en juin 2020 au cours d’un match de championnat face à Brighton, il s’en prend physiquement à un adversaire en lui saisissant la gorge. Même si le Gunner échappe à une sanction de la commission de discipline, son entraîneur Mikel Arteta, excédé par ses coups de sang, décide de l’écarter du groupe. Cherchant une porte de sortie, Guendouzi est prêté au Hertha Berlin pour la saison 2020-2021. Un passage en Allemagne en demi-teinte durant lequel, il dispute 24 matchs pour deux buts inscrits.