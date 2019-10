L'entraîneur ne veut pas revoir les mêmes erreurs qu'à Londres.

Peu de temps après l'arrivée de la délégation liégeoise en Allemagne, le coach liégeois a livré ses impressions à J-1 avant le choc contre l'Eintracht.

"On se trouve dans la même situation que Francfort (NdlR, trois points et une différence de buts de -2)", rappelle Michel Preud'homme. "Mais l'Eintracht part favori parce qu'il évolue à domicile et qu'il est demi-finaliste sortant. On connaît donc la difficulté de notre tâche."

Le tacticien liégeois ajoute à son argumentaire les récents résultats du club allemand, notamment contre Arsenal. "Quand on regarde le 0-3 entre Francfort et Arsenal, ce score ne reflète pas du tout la rencontre. On va donc se frotter au même niveau qu'Arsenal."

Mais les Liégeois espèrent bien ne pas revivre la même soirée cauchemardesque qu'à Londres il y a trois semaines. "On doit éviter de faire les mêmes erreurs", prévient MPh. "Il ne faudra pas se désorganiser si on encaisse et rester dans le schéma voulu. On devra aussi être plus physique qu'à Arsenal parce qu'on n'avait commis que quatre fautes."

Michel Preud'homme attend donc de ses joueurs un impact physique à la hauteur de ce que les Allemands ont l'habitude de faire. "Leur niveau d'intensité est très élevé."

Il y a donc fort à parier qu'il mise sur un onze athlétique.