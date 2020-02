Simon Mignolet a longtemps évolué en Premier League et connaît donc fort bien à la fois le football anglais.

Mais aussi Manchester United, adversaire du Club de Bruges, dont il défend désormais les buts, en 16e de finale aller de l'Europa League jeudi (18h55) au stade Jan Breydel.

Simon Mignolet ne veut cependant pas faire de ce duel une affaire personnelle. "Ce n'est pas Mignolet contre Manchester United, c'est le Club de Bruges contre ManU", a-t-il commenté mercredi en conférence de presse à la veille de ce duel européen.

"Je veux surtout, comme tout le groupe, faire une bon match. Mais c'est vrai que c'est gai de jouer contre une équipe anglaise, cela va toujours vite, avec beaucoup d'intensité. Tout le monde chez nous est impatient de rejouer un match européen. Nous sommes encore actifs sur les trois fronts, en championnat et en Coupe de Belgique. Mais l'Europe, c'est vraiment autre chose. C'est une chance unique pour nous de jouer contre une équipe de ce calibre. C'est un beau défi, encore un, après avoir affronté le Real et le PSG en phase de poules de la Ligue des Champions."

Ce qui équivaut à dire que Manchester United est favori de ce 16e de finale. "Oui, c'est une équipe du top européen, mais nous avons montré contre le PSG et le Real que nous pouvons rivaliser. On veut d'abord réaliser un bon résultat chez nous pour aller disputer une sorte de 'finale' ensuite à Old Trafford dans une semaine. Il faudra pour ça bien défendre, être bien organisé et compter sur un petit but", a conclu Simon Mignolet.