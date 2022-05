Après la prestigieuse Ligue des Champions glanée à deux reprises avec Porto (2004) et l'Inter (2010), la funeste C2 en tant qu'adjoint de Van Gaal (1997) et la Coupe Uefa/Europa League avec Porto (2003) et Manchester United (2017), José Mourinho est le premier technicien à mettre son nom au palmarès de la nouvelle Conference League. Malgré un exercice qui s'avérait sans cette ultime distinction la pire pour lui avec onze défaites en championnat.

Plusieurs chiffres ressortent de ce succès autant pour le Special One que pour la Roma.