Certains le pensaient fini, has been, dépassé et incapable de se réinventer. Viré à Manchester United en décembre 2018, le Special One fut également remercié en avril 2021 par les dirigeants de Tottenham pour ce qui reste sa seule et unique saison sans remporter le moindre trophée.

Mais tel le phénix, le Portugais de 59 ans renaît toujours de ses cendres. Mercredi soir à Tirana, il a écarté les doutes le concernant d’un revers de la main en devenant le premier coach à inscrire son nom au palmarès de la toute nouvelle Conference League avec ce succès 1-0 face à Feyenoord.