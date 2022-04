Lyon peine à rugir en Ligue 1. L'OL occupe actuellement la 9e place avec 45 points, à six longueurs de la dernière place européenne de Nice (5ème, 51 points) et à 8 de la Ligue des Champions. Une qualification pour l’Europe reste envisageable à huit journées de la fin du championnat. Le déplacement périlleux sur le terrain de Strasbourg (4ème) le week-end prochain pourrait éloigner encore un peu plus Lyon d’une qualification continentale.



