Noë Dussenne " On a vu nos intentions dès le début du match en pressant vers l'avant. On avait zéro sur neuf, ce n'est pas dans les habitudes du Standard. Aujourd'hui on prend les trois points et c'est magnifique. Ce n'était pas facile car on a de nouveau été réduits à dix. C'est dommage qu'il n'y ait pas le public pour faire la fête avec eux. Le scénario était dingue mais cela fait deux matchs d'affilée que ça se reproduit (ndlR: contre Eupen, le weekend passé). C'est une victoire collective, le banc a fait la différence. Je suis super content pour Laifis. En tant que défenseurs, on essaie d'aider les attaquants. Sur le but encaissé, je suis sous pression et je dois dégager le ballon dans les tribunes mais à la place j'essaie de sortir proprement. Au final je perds le ballon et on encaisse. C'est frustrant mais je suis content car l'équipe m'a sauvé."



Nicolas Raskin " Je suis très content de la victoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué de la sorte. Le système a été adapté et il a fait la différence. On était au-dessus d'eux en première période même si on doit améliorer notre finition. L'exclusion n'est pas méritée."



Abdoul Fessal Tapsoba " C'est une première pour moi, je suis très content d'avoir marqué. Cela a aidé l'équipe à avancer. C'est le réflexe d'un attaquant, il n'y a pas de ballon mort."

Philippe Montanier " Il était important ce match car on vivait très mal notre zéro pointé en Europa League. Cela tombe bien. Pour gagner un match, on dépense beaucoup d'énergie. C'était le même scénario samedi dernier, il a fallu avoir de la qualité, être tactiquement structurés et avoir beaucoup de courage car en trois jours cela fait deux fois qu'on finit une mi-temps à dix contre onze. Je suis satisfait de la victoire mais aussi de la manière. On retrouve la qualité de jeu qui avait fait notre force. Tout le monde avait un bon état d'esprit, le groupe retrouve de la force et de la confiance. Cela nous permet d'avoir un groupe homogène car il y a le match de dimanche et après il faut enchaîner. Il me faut un groupe avec un bon état d'esprit et en pleine forme."