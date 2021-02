La Belgique ne compte plus aucun représentant depuis les défaites de Bruges et de l'Antwerp.

Côté Diables, seuls Alexis Saelemaekers et Toby Alderweireld ont réussi à franchir le cap des 16e de finale, contrairement à Tielemans, Praet, Castagne, Mertens, Vertonghen et Januzaj.

AC Milan, Ajax, Arsenal, Dinamo Zagreb, Dynamo Kiev, Grenade, Manchester United, Molde, Olympiacos, Rangers, AS Rome, Shakhtar Donetsk, Slavia Prague, Tottenham, Villarreal et Young Boys sont les seize équipes encore en course.

Suivez le tirage au sort en direct