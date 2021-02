"Nous devons d'abord faire mieux défensivement, mais aussi développer quelque chose en plus au niveau offensif", a estimé Franky Vercauteren en conférence de presse à la veille du match. "Nous devons prendre l'initiative, parce que l'on doit marquer. Les Rangers sont favoris, mais nous ne partons pas battus. Il faudra une bonne balance entre organisation et aller chercher des occasions de but."

Abdoulaye Seck absent, Vercauteren est contraint d'improviser au sein de sa défense. "Dans l'axe de la défense, je n'ai pas tellement de possibilités. Ritchie De Laet devra jouer là, et je regarde encore qui pourra évoluer à ses côtés. Pour l'instant nous ne comptons pas non plus sur Alireza Beiranvand (le gardien)".

La presse écossaise a suggéré cette semaine que les Rangers devraient pousser Didier Lamkel Zé hors de ses gongs dans l'espoir qu'il reçoive un carton rouge. "Je ne vais pas m'attarder là dessus", a ajouté le technicien bruxellois. "Il est assez adulte pour savoir ce qu'il doit faire. Il sait aussi que chaque semaine c'est comme ça et c'est quelque chose que je lui rappelle aussi chaque semaine".

Jordan Lukaku estime également que la tâche de l'Antwerp sera très difficile. "C'est presque mission impossible. Mais on sait ce que l'on doit faire: gagner avec deux buts d'écart. C'est un chouette défi dans un super stade. Et j'espère que l'on aura une belle rencontre", a dit le latéral gauche.

Maxime Le Marchand est lui "convaincu" que l'Antwerp peut encore rejoindre les 8es de finale. "En tous cas, la donne est simple, on sait exactement ce que l'on doit faire. Mais les Rangers disposent d'un bloc défensif très solide et marquer deux fois, ce ne sera pas évident", a reconnu le défenseur de l'Antwerp.