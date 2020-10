Comment en est-on arrivé là? Voilà la question que doivent se poser les supporters d'Arsenal présents lors de la signature de Mesut Özil en 2013. Un an après son transfert à Londres pour 50 briques, le joueur d'origine turque devient champion du monde. Özil est-il celui qui parviendra enfin à ramener la Premier League qui fuit les Gunners depuis 2004? Non. Six ans après avoir soulevé ce trophée avec son pays, Özil ne fait plus rêver personne. Et la Premier League échappe toujours à Arsenal. Supporters, entraîneurs, amateurs, joueurs... les alliés du milieu se font de plus en plus rares. Malgré un talent indiscutable, l'ex-virtuose n'a même pas été inscrit dans les listes pour jouer le championnat et la C2. Quelles sont les raisons de cette mise à l'écart ? Analyse des arguments des différentes parties.



(...)