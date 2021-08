L'Antwerp a eu chaud mais est parvenu à se qualifier pour la phase de poules de l'Europa League après la séance de tirs au but face à l'Omonia Nicosie. Visiblement, le soulagement était grand côté anversois puisque quelques minutes après le coup de sifflet final, Brian Priske, le coach anversois, se présentait en conférence de presse torse nu.

Un accoutrement minimaliste pour le Danois qui avait parié avec son adjoint : "Rudi Cossey m'a dit hier (mercredi) soir : 'Coach, nous allons gagner 3-0', j'ai répondu : 'Ok, si c'est le cas et que nous réalisons notre première clean sheet, je vais à la conférence de presse sans vêtements", a révélé Priske.

© BELGA

Malgré cela, la conférence de presse s'est poursuivie sur une note plus sérieuse : "Nous avons joué un très bon match. Nous avons tout fait pour l'emporter et cela a fonctionné", a déclaré l'ancien joueur de Bruges et Genk, qui expliquait les résultats moyens par le manque d'automatismes dans son effectif, "Les deux derniers mois, il s'est passé tellement de choses ici et beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés. Jusqu'à présent, nous étions un peu en-dessous mais ce succès est très important. Tout le monde le mérite."