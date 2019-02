Arsenal vit une situation très compliquée en ce moment. Relégué à la 5e place en championnat, le club londonien a été battu 1-0 lors du match aller du 1/16 de finale de l'Europe League contre le BATE Borisov. Une prestation plus qu'indigente de la part des hommes d'Unai Emery ponctuée par une carte rouge pour le Français Alexandre Lacazette. Dans ce marasme ambiant, une situation reste plus floue que jamais, celle de Mesut Özil. La star allemande, un des joueurs les mieux payés de l'effectif (350 000 £/semaine d'après la presse anglaise!), n'était pas repris ce jeudi dans le groupe pour affronter les Biélorusses.





"La situation est en train de devenir un sketch", a glissé Andy Cole à nos confrères de Sky Sports. "Nous savons tous combien il est talentueux." Özil avait publié un cliché de lui à l'entraînement juste avant le début de la rencontre avec la mention "aujourd'hui, une équipe qui gagne" sur Instagram. Rien ne laissait présager qu'il n'allait même pas se retrouver sur le banc.





"Le manager (Emery) a peut-être décidé qu'il ne voulait pas de lui dans l'équipe, qu'il ne travaillait pas assez où je ne sais quoi. Par moments, quand tu as ce problème de luxe, certains gars dans l'équipe devraient être prêts à travailler un peu plus pour lui donner le ballon afin qu'il en fasse quelque chose de magique", a rajouté Cole. "Arsenal faisait cela les dernières saisons sous Wenger . Tu dois jouer avec tes meilleurs joueurs quand tu as besoin d'eux et Özil est une des stars d'Arsenal."





En 2019, le champion du monde 2014 n'a débuté qu'une seule rencontre avec Arsenal. Au micro de BT Sport, Martin Keown s'est lui aussi étonné de la situation. "Est-il blessé ? Est-il malade ? (...) Il doit travailler pour revenir dans la sélection c'est ce que le coach lui demande", a-t-il rappelé. "Cela commence à devenir une situation embarrassante avec Özil."