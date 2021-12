En remportant leur groupe d'Europa League, Lyon, Monaco, le Spartak Moscou, Francfort, Galatasaray, l'Etoile rouge de Belgrade, le Bayer Leverkusen et West Ham se sont assuré de participer aux huitièmes de finale de la compétition. Ce tirage au sort pour les seizièmes de finale (qui se dérouleront en février et mars) concerne donc les deuxièmes de groupe d'Europa League et les troisièmes de groupe de Champions League.



Dans la première catégorie, on retrouve le Betis Séville, Braga, le Dinamo Zagreb, la Lazio, Naples, l'Olympiacos, les Glasgow Rangers et la Real Sociedad. Ces équipes seront têtes de série et ont pour adversaires potentiels les équipes reversées de la Champions League que sont l'Atalanta, Barcelone, Dortmund, Leipzig, Porto, le FC Séville, Sheriff Tiraspol et le Zenit Saint-Pétersbourg.





Suivez le tirage au sort en direct dès 13h: