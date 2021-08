Après les qualifications de l'Antwerp et Gand, respectivement pour les phases de poules de l'Europa League et de la Conference League, la Belgique aura quatre représentants en Europe cette saison, au minimum jusqu'en décembre. En plus de ces deux clubs, on retrouve bien sûr le Club Bruges en Champions League (tombé dans le groupe de la mort avec le PSG, Man City et Leipzig), ainsi que Genk, assuré de la phase de poules de l'Europa League après son élimination des qualifications de la Champions League contre le Shakhtar Donetsk.

Finalement, seul Anderlecht n'a pas réussi à se qualifier pour la phase de poules d'une des trois Coupes d'Europe, cette saison, après sa défaite face à Vitesse Arnhem (2-1).

Si Bruges connaît donc déjà ses adversaires, c'est ce vendredi en début d'après-midi que l'Antwerp, Genk (13h) et Gand (13h30) connaitront leurs adversaires. Voici leurs adversaires potentiels pour cette phase de groupes :

Europa League

Pot 1 : Lyon, Naples, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio Rome, Sporting Braga, Olympiacos et Monaco

Pot 2 : PSV Eindhoven, Celtic, Eintracht Francfort, Etoile Rouge de Belgrade, Leicester, Glasgow Rangers, Lokomotiv Moscou et Genk

Pot 3 : Sparta Prague, Marseille, Ludogorets, West Ham, Real Sociedad, Betis, Fenerbahçe et Spartak Moscou

Pot 4 : Legia Varsovie, Rapid Vienne, Galatasaray, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Sturm Graz et Brøndby

Conference League

Pot 1 : AS Rome, Tottenham, FC Bâle, Slavia Prague, FC Copenhague, Gand, AZ Alkmaar et LASK

Pot 2 : Feyenoord, Qarabag, Maccabi Tel-Aviv, PAOK Salonique, Rennes, Partizan Belgrade, CFR Cluj et Zorya Luhansk

Pot 3 : Union Berlin, CSKA Sofia, Vitesse Arnhem, Slovan Bratislava, FK Jablonec, Alashkert, Flora Tallinn et Kairat Almaty

Pot 4 : Omonia Nicosie, Lincoln Red Imps, Randers FC, Anorthosis Famaguste, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bodø/Glimt et Mura.

Suivez le tirage au sort de l'Europa League en direct dès 13h