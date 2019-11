La Gantoise a validé son ticket pour les seizièmes de finale de l'Europa League à la suite d'un partage blanc à Saint-Etienne (0-0) dans le cadre de la cinquième journée.

Toujours invaincus dans cette phase de poule, les Buffalos passeront donc l'hiver européen, à l'instar de Wolfsburg, vainqueur à Olexandriya (0-1) dans l'autre match du groupe I.

Porté par un stade Geoffroy-Guichard à l'ambiance toujours chaude, 'Sainté' s'est illustré en premier dans cette rencontre. Sur corner, Loïs Diony a vu sa reprise filer à côté (7e). Les Buffalos sont ensuite passés très proche d'ouvrir le score. Un coup franc de Vadis Odjidja a trouvé Michael Ngadeu mais la tête du défenseur central camerounais a frôlé le poteau du but défendu par Stéphane Ruffier (13e).

La suite de la mi-temps, peu rythmée et pauvre en occasions, a vu les deux équipes se neutraliser. A noter qu'Elisha Owusu a bien failli se faire exclure pour une faute sur Wesley Fofana mais le Gantois n'a écopé que d'un carton jaune (45e).

Averti à l'heure de jeu, Ngadeu a lui été exclu pour une deuxième jaune à la suite d'une faute sur Bouanga qui filait vers les cages de Thomas Kaminski (76e). Contraint de marquer pour encore espérer une qualification, l'ASSE a lancé toutes ses forces offensives dans la bataille en faisant notamment monter Robert Beric, ancien joueur du Sporting d'Anderlecht.

Malgré un final acquis à la cause de Saint-Etienne, le score n'a pas bougé. Ce neuvième match sans défaite pour Claude Puel depuis son arrivée début octobre n'a pas suffi aux Verts, éliminés après 4 partages et 1 défaite.

Dans le même temps, Wolfsburg s'est imposé 0-1 chez les Ukrainiens d'Olexandriya grâce à un but sur penalty du Néerlandais Wout Weghorst (45e+1). Gantois et Allemands sont donc qualifiés pour les seizièmes et se joueront, à distance lors de la dernière journée, la première place.

Les Buffalos (9 pts) termineront premiers en cas de victoire contre Olexandriya (3 pts) le 12 décembre à domicile (21h). Simultanément, les 'Loups' (8 pts) accueilleront Saint-Etienne (4 pts).