On dit que les grands clubs ne meurent jamais. S’il faut évidemment rester mesuré avant de parler de résurrection, la victoire du Barça à Naples, ce jeudi soir, laisse augurer un retour au premier plan des Catalans. Parce que cette prestation va dans le sens de l’amélioration aperçue depuis plusieurs semaines. En l’espace de 90 minutes, on a retrouvé une équipe dominante, techniquement très juste, conquérante, présente sur les deuxièmes ballons et efficace tant en possession qu’en contre-attaque. Tous les ingrédients que les fans des Blaugrana apprécient.

C’est Jordi Alba qui a ouvert le bal, bien servi par Adama Traoré lors d’une transition-éclair, dès la huitième minute. Ensuite, Frenkie De Jong y est allé d’un bijou de frappe enroulée qui n’est pas sans rappeler le toucher de balle de son entraîneur, Xavi.

