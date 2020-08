Pour la quatrième fois de son histoire, le FC Séville disputait un quart de finale de Ligue Europa. Et pour la quatrième fois, les Andalous se qualifient pour le dernier carré. En sachant que ces trois précédents (2014, 2015 et 2016) s’étaient tous conclus par une victoire finale… Rien que ça. Ajoutons à cela les deux coupes UEFA remportées (2006 et 2007).

(...)