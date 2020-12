La campagne européenne a bien commencé pour Liberec grâce à sa victoire 1-0 le 22 octobre face à Gand. Après cela, il a reçu une leçon 5-1 à l'Étoile Rouge avant de s'incliner deux fois devant Hoffenheim. "J'ai quand même une nouvelle positive à annoncer. En principe, je peux compter sur tout mon noyau. Certains de mes joueurs ont eu le Covid-19. Après une courte période d'inactivité, ils sont à nouveau disponibles.

La question est bien sûr de savoir combien de retard ils ont accumulé pendant cette période. Nous avons fait en sorte qu'ils s'entraînent dur pour être à nouveau là", a déclaré Pavel Hoftych, entraîneur du Slovan Liberec. "Demain, nous devons nous préparer à tous les styles de jeu que notre adversaire peut gérer. Je sais que Gand peut être très fort sur le plan offensif. De plus, ils ont des joueurs fantastiques qui peuvent faire la différence dans les matches importants. Si nous voulons réussir, nous devons compter sur nos propres forces. Si nous adoptons une approche passive, nous ferons leur jeu. Il s'agit de garder leurs ailiers bien à l'écart et de les laisser entrer dans le jeu le moins possible", a conclu Hoftych.