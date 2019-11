Manchester United fait de la place pour les jeunes cette saison. Deux joueurs nés en 2001 (Mason Greenwoodn et James Garner) ont déjà eu l'occasion de porter la vareuse de l'équipe première. Le prochain pourrait bel et bien être un belge. En effet, Largie Ramazani s'apprête à faire le déplacement au Kazakhstan pour le match face à Astana ce jeudi. Cette convocation récompense un très gros début de saison de l'ailier de 18 ans au sein de l'équipe u23 des Red Devils. En 13 matchs, il a inscrit la bagatelle de 9 buts et délivré 2 passes décisives. Des performances qui ont poussé l'entraîneur à faire appel à lui pour ce déplacement sans véritable enjeu car Manchester United est déjà qualifié pour le tour suivant.

Formé à Anderlecht

Ce petit ailier supersonique de 18 ans possède une trajectoire assez singulière. Formé dans les équipes de jeunes au RSCA, il décide à 12 ans de se faire la malle en Angleterre dans le petit club de Charlton qui était géré par un certain Roland Duchatelet. Convoité par plusieurs grosses écuries par la suite comme Tottenham et Chelsea, il se fait repérer par le grand Manchester United. Il ne résiste pas à l'appel du pied des Red Devils et signe en 2017. Rapidement, il parvient à faire son trou dans les équipes de jeunes. Cette année, il a été surclassé avec les U23 afin de se frotter à un niveau supérieur.

Largie Ramazani possède des origines burundaises mais a déjà évolué avec les équipes espoirs des Diables rouges. Il possède également un frère, Diamant Ramazani, qui évolue pour les équipes de jeunes de Lokeren. Largie Ramazani parviendra-t-il à grappiller du temps de jeu face à Astana? Réponse à 16h50 ce jeudi !