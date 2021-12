La première de Storck s’est soldée par une défaite synonyme d’élimination européenne.

Genk a-t-il bien fait de changer d’entraîneur au cœur d’une semaine chargée et à trois jours d’un match européen ? Le résultat de la rencontre de ce jeudi soir invitent à répondre par la négative. Bernd Storck a raté sa première à la tête du KRC. Et bien raté. Face au plus petit morceau du groupe H, quatrième en début de soirée, son équipe a commencé son match à l’envers et l’a payé cher. Elle termine piteusement sur une défaite 0-1 une campagne européenne où elle n’aura gagné qu’un seul de ses huit matchs. Le Racing rêvait de battre les Autrichiens pour chiper la seconde place au Dinamo Zagreb. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Il n’y aura même pas de Ligue Conference en février, puisque c’est Vienne qui termine troisième grâce à son succès.

Forcément, l’arrivée d’un nouveau T1 a amené d’autres principes de jeu. Exit le 4-3-3, place à un 4-2-3-1 qui se voulait plus prudent pour une équipe qui ne parvient pas à ne pas encaisser. Raté. La charnière centrale inhabituelle Sadick-McKenzie avait du mal à contenir les avants autrichiens en première période et c’est tout le bloc genkois qui était battu en deux passes, en contre-attaque, sur l’ouverture du score de Ljubicic (29e). De l’autre côté du terrain, le choix Ugbo en pointe n’était pas le bon non plus. L’attaquant canadien, préféré au grand Onuachu, vivait quarante-cinq minutes compliquées, trop souvent battu dans les duels et incapable de peser. Enfin, Paintsil, englué en soutien d’attaque axial, ne parvenait pas à exprimer ses qualités. Les Genkois étaient perdus, à l’image d’une communication entre joueurs qui passait surtout par des gestes d’incompréhension.