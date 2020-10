Un coup franc de 55 mètres surprend le gardien du PSV Eindhoven (VIDEO) Europa League Rédaction Jordi Gomez a dû voir le but de Kemar Roofe face au Standard... © Belga

Son équipe s'est finalement inclinée mais les supporters de l'Omonia Nicosie n'oublieront pas de sitôt cette soirée d'Europa League. Et pour cause, Jordi Gomez leur a offert un but sensationnel durant la première mi-temps du duel avec le PSV Eindhoven.



Alors que l'un de ses équipiers subit une faute au milieu de terrain, Gomez s'avance vers le ballon et attend qu'il s'arrête de rouler pour adresser un long coup de botte vers le but adverse. Ses équipiers, perplexes, suivent alors la trajectoire des yeux et comprennent vite que leur partenaire vient de s'offrir un coup de génie puisque Mvogo, le gardien du PSV, était trop avancé et se laissait lober par ce coup franc très lointain. Une merveille.