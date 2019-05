Découvrez les notes des joueurs de la finale d'Europa League:





CHELSEA

N'Golo Kanté 6/10

Sa titularisation était autant une surprise qu'un pari. Victime d'une lésion au genou depuis le 5 mai dernier, le milieu a manqué de rythme. Et ne pas évoluer à son poste préférentiel de sentinelle ne l'a pas non plus aidé. Incapable d'utiliser à bon escient la liberté dont il a pu profiter en première période, il s'est montré nettement plus mordant ensuite en retrouvant de la justesse technique.

Olivier Giroud 8/10

Dans l'imaginaire commun, il est et restera comme l'avant-centre muet des champions du monde. Moqué parfois par sa technique que certains peuvent jugés un peu rustre. Mais combien de joueurs aurait été capable de donner ce ballon de but à Eden Hazard dans leur chute ? Poser la question revient y répondre. Esseulé en première période, il a tout changé ensuite en ouvrant le score dans un but dans son plus pur style avant cette passe décisive donc, pour le Diable, et ce penalty obtenu. Et il boucle la compétition avec 11 buts, personne n'ayant fait mieux depuis les 12 réalisations de Radamel Falcao en 2011/12.

Eden Hazard 9/10

Une sortie par la très grande porte. À l'image de son talent. De la trace qu'il a laissé dans l'histoire de Chelsea. Surveillé de très près en première période avec constamment deux, voir trois ou quatre joueurs dans sa zone, il a ensuite bénéficier des erreurs adverses pour régaler et se régaler. Une passe décisive parfaite pour Pedro puis ce doublé avec un penalty puis une reprise qui n'a pas laissé la moindre chance à Cech. Le Diable manquera beaucoup aux Blues…

ARSENAL

Petr Cech 4/10

De ce match émanait forcément un parfum particulier. Parce qu'il s'agissait de son ultime rencontre en tant que joueur. Parce qu'il affrontait Chelsea, club où il a passé onze années et qu'il s'apprête à retrouver dans la peau d'un dirigeant cette fois. Sa mauvaise relance au pied a abouti à un premier coup de chaud en première mi-temps mais il s'est bien rattrapé ensuite en se couchant parfaitement sur la frappe croisée de Giroud. Et n'a rien pu faire sur les quatre buts qu'il a encaissé, sa défense le laissant à l'abandon…

Ainsley Maitland-Niles 3/10

Le symbole de l'incroyable naïveté défensive des Gunners et de leur baisse de régime fatal en début de seconde période. Lui qui avait si bien tenu et animer son couloir droit en première mi-temps a totalement perdu pied ensuite avec une perte de balle fatale sur le deuxième but et une faute stupide qui coûte un penalty sur Giroud qui l'a parfaitement piégé.

Mesut Özil 6/10

L'Allemand a tout fait pour se défaire de sa réputation de grand joueur de petit match et de petit joueur de grand match. Animé par cette volonté de constamment offrir une solution au porteur du ballon avec sa faculté à se positionner entre les lignes, le gaucher s'est beaucoup proposé mais n'a pas été décisif. Ni par ses transmissions, ni par ses frappes. Ce qui ne l'a pas empêché d'être très applaudi à sa sortie.