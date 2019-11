Si La Gantoise ramène un point, elle sera directement qualifiée pour le prochain tour.

L’équation est on ne peut plus simple. Si les joueurs de Jess Thorup ne perdent pas à Saint-Étienne, ils seront assurés de figurer en 16es de finale de l’Europa League. S’ils gagnent, ils finiront même premier de groupe…

Mais attention. Jouer à Geoffroy-Guichard peut s’avérer très périlleux. Le public stéphanois sait que leurs troupes n’ont pas le droit à l’erreur et que leur avenir européen se jouera lors des deux prochaines rencontres.



Sainté métamorphosé avec Claude Puel

Si le jeu des Verts était proche du ridicule lors de la rencontre aller malgré une courte défaite (trompeuse) à la Ghelamco Arena 3-2, les Français ont désormais adopté de la discipline avec l’arrivée de Claude Puel.

L’ASSE a retrouvé son meilleur visage et trône à une belle 5e place de Ligue 1 à seulement trois unités de l’OM, dauphin du PSG.

Saint-Étienne reste sur une série de six matchs sans défaite en championnat, dont cinq victoires. Si l’on creuse un peu plus, dix rencontres sans être battu toutes compétitions confondues !



La gifle anversoise puis un réveil ?

La Gantoise a concédé deux faux pas de rang face à l’Antwerp malgré deux prestations convaincantes. Une première fois jeudi dernier pour son match de retard (perdu 3-2 au Bosuil) et la seconde à domicile, il y a quatre jours, en encaissant un but évitable dans les arrêts de jeu sans le mériter (1-1). Les Gantois ont donc perdu 5 points sur six en l’espace de quelques jours en Pro League malgré un état de forme remarquable ces dernières semaines.

"Ce qui a changé à Saint-Étienne se situe plutôt au niveau de la confiance. Le club se trouvait dans le dur quand il est venu en Belgique. Mais nous aussi, nous avons engrangé de la confiance depuis le début de cette compétition. C’est pour cette raison que nous aurons notre chance à jouer", exprimait en le T1 gantois en conférence de presse d’avant-match.