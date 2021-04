Il connaît cette compétition comme s’il l’avait mise au monde lui-même. En douze éditions depuis la création en 2009 de l’héritière de la Coupe de l’UEFA, Unai Emery n’a jamais raté un seul rendez-vous avec elle. Sauf quand il était trop occupé avec sa grande sœur, la Ligue des champions.

S’il n’est jamais parvenu, en six tentatives avec Valence, le Spartak Moscou, Séville et le PSG, à franchir les huitièmes de finale de la C1, l’entraîneur espagnol n’a jamais échoué en C2. Sept fois en quart de finale, six en demi-finale, quatre en finale et trois fois avec le trophée entre les mains, personne n’a autant connu le succès en Europa League que lui.

(...)