Le dernier Belge à avoir marqué deux fois en finale de Coupe d’Europe est Gille Van Binst contre l’Austria Vienne (4-0) au Parc des Princes en 1978. "Vraiment ?", réagit Van Binst. "C’est un honneur de figurer dans la même liste qu’Eden, parce qu’il est le meilleur joueur belge de tous les temps. Désolé, Paul Van Himst et autres…"

Les buts de Van Binst - un grand pont sur le premier, un tir dans la lucarne droite du pied gauche sur le second - étaient plus beaux que ceux de Hazard. "J’ai eu un peu de chance sur ce tir du gauche. Et d’ailleurs, Eden marque des buts pareils chaque semaine. Moi, pas…"

Van Binst ne garde pas que des bons souvenirs de cette finale. "J’avais tellement bu de Ricard pour fêter mes buts, que j’étais malade le lendemain. En arrivant à Bruxelles Midi, 10 000 supporters nous attendaient sur le quai. Moi, je ne voulais qu’une chose : trouver une toilette."

Si Van Binst, un arrière droit, avait été joueur de ces jours, il serait l’adversaire direct de Hazard. "Vu qu’on ne peut plus donner des coups sur les tendons d’Achille, je ferais semblant d’être blessé pour ne pas jouer. Quoique… J’ai fait de bons matchs contre Cruijff. Et Hazard et Cruijff, c’est le même niveau…"