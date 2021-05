Cette finale entre Villarreal et Manchester United, c'est une finale entre deux clubs avec une histoire opposée. D'un côté, l'ogre anglais qui a déjà remporté tous les trophées dont de nombreux sur la scène européenne avec deux Ligue des Champions et une Europa League. De l'autre, le petit poucet espagnol dont l'armoire à trophées est encore vierge et qui avait même connu la rétrogradation en deuxième division en 2012 avant de remonter l'année suivante.

Mais cela pourrait bien changer ce mercredi puisque si la différence est flagrante au niveau du palmarès, elle le sera probablement moins sur le terrain. Et le sous-marin jaune possède en la personne d'Unai Emery un atout primordial pour remporter le trophée. Entre 2014 et 2016, l'Espagnol a remporté l'Europa League à trois reprises consécutivement avec Séville.

De son côté Solskjaer vise un premier trophée européen dans sa carrière d'entraîneur, lui qui vient de placer les Red Devils à la seconde place de la Premier League derrière le voisin Citizen.

Les compos :

Villarreal : Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Pedraza, Parejo, Capoue, Trigueros, Moreno, Bacca, Pino

Manchester United : De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw, McTominay, Pogba, Greenwood, Fernandes, Rashford, Cavani

Suivez la finale de l'Europa League dès 21h