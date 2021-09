Le président anversois Paul Gheysens rêve de rattraper Bruges, mais il lui reste du chemin. Contrairement au Club, son équipe n’a pas su faire chuter l’adversaire allemand de cette deuxième journée européenne. Voilà l’Antwerp bloqué à zéro point et loin d’une des deux premières places synonymes de seizièmes ou huitièmes de finale de Ligue Europa. Peut-être va-t-il falloir se recentrer sur la troisième place qui renvoie en Ligue Conference. On y verra un peu plus clair après la double confrontation contre Fenerbahçe qui arrive.

(...)