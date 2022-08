Conference League : Benson n'accompagnera pas l'Antwerp à Lilleström

L'entraîneur de l'Antwerp, Mark van Bommel, espère toutefois être suffisamment armé pour aller chercher la victoire. Benson a délivré un assist bien nécessaire contre le club kosovar de Drita la semaine dernière au 2e tour de qualification retour remporté 0-2. Selon van Bommel, Benson veut partir à tout prix et il est inutile d'essayer de l'en empêcher. Le Great Old travaillera à son remplacement dans les jours et semaines à venir. Parmi les noms cités figure celui du Diable Rouge Adnan Januzaj.

Contre Drita, l'Antwerp avait eu du mal à se qualifier (0-0 à domicile à l'aller). Van Bommel ne trouve pas la comparaison avec Lilleström évidente. "C'est une culture du football différente", a-t-il déclaré. "Ils utilisent effectivement un système que l'on voit souvent, mais avec cinq joueurs à l'arrière". Van Bommel dit aussi qu'il est conscient que le championnat norvégien a débuté depuis plus longtemps et que l'adversaire de jeudi est peut-être physiquement plus avancé.

Emanuel Emegha ne se rendra pas non plus en Norvège, car il espère conclure son transfert à Sturm Graz. L'attaquant néerlandais n'entrait de toute manière pas vraiment dans les plans du coach néerlandais.