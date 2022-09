Vanhaezebrouck vise la victoire contre Shamrock en Conference League: "Tenter de gagner chaque duel à domicile"

Hein Vanhaezebrouck vise la victoire contre les champions d'Irlande en titre, qui sont aussi leaders de leur championnat. Détenteur du record de titres nationaux, avec 19 couronnes, Shamrock Rovers a aussi débuté sa campagne par un 0-0, à domicile contre les Suédois de Djurgarden. Les Gantois de Hein Vanhaezebrouck, tombés dans un groupe à leur portée, viseront la victoire contre une équipe issue du pot N.3, deux jours après le large succès du Club de Bruges à Porto (0-4) en Ligue des Champions.

"Nous ne devons pas non plus devenir euphoriques avec ce succès brugeois à Porto", a dit le coach des Buffalos mercredi lors de la traditionnelle conférence de presse. "Il faut faire la part des choses et se concentrer sur ce qui nous attend. Il va falloir prendre des points pour passer l'hiver européen. Le match de demain (jeudi, ndlr) est l'occasion parfaite pour ça. Pas parce que nous allons jouer Shamrock Rovers mais bien parce que nous évoluons à domicile, et qu'il faut toujours viser la victoire à la maison, même si ce ne sera pas simple. J'estime qu'il n'y a pas d'équipe plus faible dans ce groupe, que j'estime assez équilibré."

Cette saison, Shamrock Rovers a débuté son parcours européen lors des préliminaires de la Ligue des Champions mais s'est retrouvé en Conference League, la 3e compétition continentale interclubs. Le club irlandais a été battu au 2e tour de la C1 par les Bulgares de Ludogorets puis lors des barrages de l'Europa League par les Hongrois de Ferencvaros. C'est la 2e fois que le club irlandais atteint la phase de groupes d'une compétition européenne, onze ans après une première expérience en Europa League.

"Ils ont montré qu'ils étaient présents dans leur premier match", a lancé "HVH". "C'est une équipe qui dispose de joueurs doués techniquement. Elle ne pratique certainement pas le 'kick and rush' comme c'était le cas avant avec les formations britanniques", a ponctué le technicien belge.

Les Gantois Elisha Owusu, Andrew Hjulsager et Nurio Fortuna sont à nouveau disponibles et présents dans la sélection, au contraire de Darko Lemajic, Sulayman Marreh, Matisse Samoise et du blessé de longue date Julien De Sart.